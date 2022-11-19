Burulaş’ın bağışladığı 37 otobüs hizmete devam ediyor

Bursa’da yenilediği araçlar ve hafif raylı sistemler ile ulaşıma kalite ve ucuzluk getiren Burulaş’ın, yönetmelik sebebiyle seferden çektiği 37 otobüsü hibe etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sayıştay tarafından eleştirilen Burulaş’ın otobüslerden 18 tanesini Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, 16 tanesini de Bursa’daki ilçe belediyeleri ile talep eden yurt genelindeki belediyelere verdiği belirlendi.

Sayıştay Burulaş’ın 2021 yılında 5.1 milyon lira sembolik değer biçilen 37 otobüsü hibe etmesini eleştirmişti.

Burulaş’tan alınan bilgiye göre, otobüslerin yaşı 12’yi geçtiği, engelli taşımaya uygun olmadığı için yönetmelik dışında kaldığı ve filodan çıkarılması kararı alındığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yapılan algının aksine bu otobüslerden 18 tanesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hizmetlerde kullanılmaya devam ettiği, 2 tanesinin Kızılay’a bağışlandığı bu otobüslerin de birisi Şehreküstü meydanı olmak üzere günlük 100 ünite kan bağışı topladığı, 5 tanesinin Bursa’daki ilçe belediyelerince kullanıldığı, 11 tanesinin de talep eden dış şehirlerdeki belediyelere hibe edildiği belirtildi.

Hibe edilen otobüslerden birisinin de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gezici projelerinden kendin yap atölyesi çerçevesinde öğrencilere hizmet verdiği belirtildi.

Otobüs hibe edilen Bursa ve diğer şehirlerdeki belediyelerin isimleri şöyle: "Orhaneli, Yenişehir, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Siirt Kurtalan, Afyon Sandıklı, Antalya Aksu, Edirne Keşan, Yalova Altınova, Konya Ilgın, Yalova Çınarcık, Yalova Belediyesi, Kütahya Simav ve Pazarlar, Mamuşa".