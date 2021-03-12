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Bursasporlu taraftarlardan eski yönetime suç duyurusu

Bursaspor’un borçları sebebiyle kulüp taşınmazlarının usulsüz satıldığını ileri süren taraftarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Genel 12.03.2021, 16:31
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Bursasporlu taraftarlardan eski yönetime suç duyurusu

Bursaspor’un borçları sebebiyle kulüp taşınmazlarının usulsüz satıldığını ileri süren taraftarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Malî sıkıntılarla başı dertte olan Bursaspor’un borçları sebebiyle satılan taşınmazları hakkında dernekler kanununa aykırı davranıldığı ve yönetimin onayının alınmadığı gerekçesiyle Bursaspor taraftar grubu lideri ve divan kurulu üyesi Selim Kurtulan suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde suç duyurusu hakkında basın açıklaması yapan Selim Kurtulan, “Bursaspor için dava açıyoruz, satılan arsalar ve fabrikalarla ilgili. Satışların hepsi hileli oldu. Bu taşınmazlar genel kuruldan izin alınmadan satıldı. Kendi kararlarınca sattılar. Bizde bundan dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

Gayrimenkullerin satışı hukuka aykırı yapılmış

Yapılan satışların hukuka ve dernekler kanununa aykırı olduğunu aktaran Avukat Aylin Göstericiler, “Selim Kurtulan bize yaptığı başvuruda 2014 yılı genel kurulunda bir takım usulsüzlükler yapıldığından bahsetti. Tutanakları incelediğimizde gerçektende genel kurul gündeminde olmayan gayrimenkul satışıyla ilgili bir takım yetkiler yazılmış. Bu gibi durumların gündeme sonradan eklenmesi yasaya aykırı ve bunu yorum yoluyla eklemişler. Dernekler masasının o dönemki müdürü bunu işleme koyup Bursaspor’un çok değerli gayrimenkullerini usulsüz bir şekilde elden çıkarmışlar. Bu durum ceza kanunu açısından suç teşkil ediyor. Aynı zamanda dernekler yasasına da aykırı. Bizlerde bu konuyla alakalı suç duyurusu hazırladık. Bursaspor ve camiası için hayırlı olsun diyoruz. Umarız bu dava örnek bir dava olur. Bundan sonraki yöneticiler yaptıkları işlemlerde yasalar çerçevesinde hareket etmenin gerekliliğine bir kez daha dikkat çekmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Görevi kötüye kullanan herkese dava açacağız

Açılan davanın sadece Recep Bölükbaşı’na olmadığını aktaran Selim Kurtulan, “Bugün ilk olarak Recep Bölükbaşı’na dava açıyoruz. Yarın Ali Ay’a açacağız. İbra olmamış yönetim Bursaspor’dan hiç bir şey alamaz. Yanlış anlaşılmasın çekler kesildi, arsalar satıldı. Önümüzdeki hafta sonu da Mesut Mestan’a açacağız. İbra olan yönetim olmayanları dava etmedi ve gitti. Mesut Mestan’a ise görevi kötüye kullanmaktan dava açacağız. Sonrasında ise bankalara dava açacağız. Bursaspor’un üzerinde 140 milyonluk bir temlik varken neden kulübe temlik konuluyor? Parayı alan Ali Ay. Gitsinler onun fabrikasına temlik koysunlar” diye konuştu.
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