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Bursa’nın su geleceği güvence altında

İlçe belediye başkanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tasarrufu yaygınlaştırıp, atık suları geri kazanacaklarını, ayrıca 2023 yılında Çınarcık Barajı’nı devreye sokarak Bursa’nın muhtemel kuraklık riskini sona erdireceklerini söyledi.

Genel 28.01.2021, 14:10
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Bursa’nın su geleceği güvence altında

İlçe belediye başkanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tasarrufu yaygınlaştırıp, atık suları geri kazanacaklarını, ayrıca 2023 yılında Çınarcık Barajı’nı devreye sokarak Bursa’nın muhtemel kuraklık riskini sona erdireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından su kaynaklarının doğru kullanılması ve kuraklığın önüne geçilmesi maksadıyla tertiplenen toplantıya ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri katıldı. ‘Kuraklık ve Su Yönetimi’ toplantısı, Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Yıldırım Beyazıt Salonu’nda ikincisi düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile ilgili STK’ların temsilcileri katıldı. Toplantıda; şehrin mevcut su seviyesi, kuraklığa karşı alınması gereken tedbirler ve atık suların geri kazanılması gibi alanlarda katılımcılar görüşlerini dile getirdi.

Çınarcık’ın suyuyla kuraklığa 30 yıllık öteleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının Bursa’da da hissedilmeye başladığını hatırlatarak, 2019 yılından beri yaşanan ve günden güne şiddetini artıran meteorolojik kuraklık konusunda ‘1 yılı aşkın süredir’ BUSKİ çatısı altında çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti. Alınan tedbirler nedeniyle şu anda problem yaşanmadığını dile getiren Başkan Aktaş, kentin 30 sıkıntısını bertaraf edecek Çınarcık Barajı isale hattı projesine hız vererek, 2023 yılı içerisinde 145 milyon metreküp ilave suyu Bursa ile buluşturacaklarını ifade etti. Hızla yükselen dünya nüfusunun, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerdeki hızlı artışın tablonun bundan sonrası için hiç de iyi sinyaller vermediğini belirten Başkan Aktaş, “İlkini bu yılın Ocak ayı başında düzenlediğimiz ‘Kuraklık ve Su Yönetimi’ konulu toplantımızın ikincisini bugün gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, konunun uzmanlarının görüşlerini alarak, kapsamlı ve eksiksiz bir model meydana getirmektir. Takdir edersiniz ki yıldan yıla büyüyen Bursa’mızın yakın gelecekte önce susuzluk ardından da kuraklık ile karşı karşıya kalmaması için bugünden kalıcı çözümler üretmek, hepimiz için toplumsal sorumluluktur. Bursa’nın sürdürülebilir su yönetimi planını hep birlikte oluşturarak, hem bizlere hem çocuklarımıza hem de gelecek nesillere yaşanabilir şehir bırakmak için el ele vermemizin zamanıdır” dedi.

Tasarruf kültürü ve atık suların geri kazanılması

Başkan Alinur Aktaş, organize edilen toplantılardan elde edilecek çözüm önerilerinin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirileceğini açıkladı. Bu doğrultuda öncelikle suyun yerinde kullanılması, karbon salınımının kontrol altına alınması, ısı adalarının denetimi ve yeşil enerjiden istifade gibi konularda çalışmalar yapmak istediklerini kaydeden Başkan Aktaş, ardından su tüketiminde toplumsal bilincin geliştirilmesi, kullanımın denetim altına alınması ve tasarruf için farkındalık oluşturulması gibi çalışmalara eğilmek istediklerini kaydetti. Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımızın birkaç gün önce müjdelediği ve Türkiye genelinde 150 noktada inşa edileceği açıklanan, yeraltı barajları ve yağmur hasadı gibi modeller de gündemimizde. Bizler de su rezervlerimizin geliştirilmesinin yanı sıra geri dönüşüm, gri sulardan istifade ve yeniden değerlendirme gibi çözümler ile Bursa’nın su geleceğini güvence altına almak istiyoruz” diye konuştu.
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