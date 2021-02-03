Bursa’nın marka stratejisi güçleniyor

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO’nun desteğiyle BEBKA tarafından sürdürülen Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışmasında son viraja girildi. Projenin tamamlanma aşaması olan strateji ve yol haritası geliştirilmesi ile görsel tasarım ve iletişim kimliği oluşturulmasına yönelik toplantı, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile sektör paydaşlarının iştirâkiyle gerçekleştirildi.

Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışması, valilik koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliği ve sektördeki tüm paydaşların desteğiyle sürdürülüyor. Projenin son aşaması olan strateji ve yol haritası geliştirilmesi ile görsel tasarım ve iletişim kimliği oluşturulmasına yönelik toplantı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ‘tanıtım ajansı tarafından tasarlanan’ Bursa ikonu ve alt tema ikonları, Bursa yazı fontu, Bursa marka sloganı ve Bursa işitsel logo alternatifleri davetlilerin görüşlerine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı değerlendirmede, Bursa’da her kesimin özümseyebileceği, heyecanla karşıladığı, enerjik bir kurumsal kimlik beklentisinde olduklarını ifade etti. “Proje kapsamında; mevcut durum analizi, literatür ve istatistik taraması Türkiye çapında bin kişiye, Bursa çapında 1000 kişiye ve Türkiye’ye gelen yabancı turistlerden bin kişiye Bursa konusunda algı anketi, 30 kanaat önderi ile birebir mülakat, turizm sektörünün bütün paydaşlarını kapsayan 8 farklı tema çerçevesinde 100’den fazla katılımcı ile odak grup toplantıları, sosyal medya analizi, Bursa genelinde profesyonel fotoğraf çekimi, uluslararası kıyaslama çalışmaları tamamlandı” diyen Başkan Aktaş, “Bursa sanayi, ticaret ve ekonomi şehri. Bu çalışmalarda Bursa’nın gastronomi gibi farklı yönlerini de vurgulamak gerekiyor. Herkesi memnun eden sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise şehrin yeni logosunun ve kurumsal kimlik çalışmalarının en iyi ve doğru şekilde ortaya konulması gerektiğini kaydederek, sonradan yapılacak “Oldu da ne oldu?” gibi eleştirilerin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Vali Canbolat, bu aşamada en iyiyi bulmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Ekonomik, sosyal ve çevre dengeleri dikkate alınarak şehrin turizm, tanıtım ve marka stratejisini, yol haritasını ve uygulama planını oluşturmayı içeren proje, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kentin uluslararası câzibe merkezi olmasını hedefliyor.