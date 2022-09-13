Bursa’nın Kurtuluşu 100’üncü yılında

Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı, verdiği vaazda Bursa’nın kurtuluşuna değindi. Taşçı, "Yunanlılar buralarda bu zulümleri yaparken, birde caminin giriş kapısının sağ tarafında da bir yunan bayrağı çizmişlerdir. 1922 yılında Bursa’dan kaçarken, o bayrakların üzerini boyamışlardır" dedi.

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, şehirde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı o senelerde yaşananları vaazında anlattı. Taşçı, "Bu emanetleri korumak bizim için mecburiyettir. Muradiye Cami’nin değeri, Muradiye Külliyesi içinde yaşayanlardan ve içinde yaşanan hadiselerden almıştır. Tarih 8 Temmuz 1920 yılını gösterdiğinde, Yunan ordusu, Bursa’yı işgal etmiştir. Yunan ordusu, Bursa’da ilk önce iki yere gelmiştir. Birincisi Tophane’deki Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbeleri, ikincisi ise Muradiye Külliyesidir. Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesinde sandukalara tekmeler attılar. Muradiye Camisi’nin içini ve etrafını da karargah haline getirdiler" dedi.

Bursa’da Yunanlıların büyük zulümler yaptıklarını belirten Taşçı, "İçinde bulunduğumuz cami o kadar önemlidir ki, neden Yunanlılar buraya gelmişlerdir. Çünkü burada yatanların şerefi çok büyüktü. 2. Murad Han Hazretleri, cihan padişahıdır. Şu anda İstanbul’un fatihi, Sultan Fatih Han Hazretleri’nin babasının huzurundayız. Muradiye Külliyesi şerefini nereden alır? Sultan Fatih’i doğuran anası Hüma Hatun’dan alır. Nereden alır. Üftade Hazretleri gibi, Molla Fenari Hazretleri gibi, Molla Sezai, Molla Hüsrev Hazretleri gibi daha isimlerini duyar duymaz ceketimizin önünü iliklediğimiz ve saygı duruşuna durduğumuz din büyüklerimizden alır. Burada İmamlık yapmışlar. Muradiye Medresesinde nice ceketimizin önünü ilikleyeceğimiz alimler yetişmiştir. Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri sık sık neden Bursa’da İkinci Murad Hazretleriyle buluşmuştur. Buralar önemli mekanlardır. Yunanlı içinde önemli mekanlardan biridir. Onların Kostantiniyye girdikleri bizim fetih İstanbul olarak yaptığımız o dünyanın başkentini İkinci Murad Han Hazretleri buralarda programlarını yapmışlardır. Burası, Batı’dan haçlı seferleri engellensin diye, neler yapılması gerektiğinin planlandığı mekandır" diye konuştu.

Yunanlılar buralarda bu zulümleri yaparken, birde caminin giriş kapısının sağ tarafında da bir yunan bayrağı çizdiklerini de hatırlatan Taşçı, "1922 yılında Bursa’dan kaçarken, o bayrakların üzerini boyamışlardır. Onlar 2012-2013 restorasyonunda çıkmıştır. Onlar için Muradiye önemli. Çünkü onların hayallerini yıkıp, onların rüyalarını kâbusa çeviren 2. Murad Han Hazretleri burada. Gelmiş burada kinlerini kusmuşlardır. Bizim içinde Muradiye çok önemlidir. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murad, 2. Murad, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, bunlar İslam’a hizmet etmişlerdir. Gece gündüz durmamışlar at sırtında mücadele vermişlerdir" diye konuştu.