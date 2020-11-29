banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

Bursa’nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti

1979-1988 yılları arasında Bursa’da valilik yapan Zekai Gümüşdiş, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Genel 29.11.2020, 17:39
8
Bursa’nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti
banner422

1979-1988 yılları arasında Bursa’da valilik yapan Zekai Gümüşdiş, 94 yaşında hayatını kaybetti.

10 Ekim 1926 yılında İzmir’in Bornova ilçesinde doğan, Tokat ve Aydın Valiliği görevlerinden sonra 1979-1988 arası 9 yıl görevde kalıp en uzun süre Bursa Valiliği yapan Zekai Gümüşdiş vefat etti. Bursa’ya ve göçmen camiasına yaptığı hizmetleriyle anılan, aynı zamanda Penguen Gıda Yönetim Kurulu üyesi de olan eski Bursa Valisi Gümüşdiş’in cenazesinin 30 Kasım Pazartesi günü Bursa Organize Sanayi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hamitler Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık