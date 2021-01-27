-Bursa’nın en organik pazarı için yeni gün

Osmangazi Belediyesi’nin kurduğu Çiftçi Pazarı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pazar günleri yerine her cuma tüketici ile buluşuyor.

Bursa’da ziraî faaliyetleri hareketlendirmek maksadıyla Osmangazi Belediyesi tarafından her pazar günü Çarşamba Pazarpark’ta kurulan Çiftçi Pazarı, pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle artık auma günleri kuruluyor. Bursalı çiftçilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciyle buluşturmalarına imkan sağlayan çiftçi pazarı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Doğrudan üreticiden tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatlarının semt pazarlarına oranla daha ucuz olması Çiftçi Pazarı’na olan ilgiyi daha da arttırıyor. Şehirde yetiştirilen sebze ve meyvelerin tüketiciye sunulduğu pazarda, muz, portakal, limon gibi bölgede yetişmeyen ürünler yer almıyor.