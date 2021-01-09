banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Recep Konuk: “Gerçeğe sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Çin aşısı ne şekilde kullanılacak? İşte ayrıntılar...
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve başka sebeplerden ötürü yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavukların sığınağı olan ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.

Genel 09.01.2021, 12:59 09.01.2021, 14:29
3
Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve başka sebeplerden ötürü yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavukların sığınağı olan ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAT) tarafından yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için Bursa’da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’, tüm vatandaşları ziyarete bekliyor.

Bursa’nın üstyapısından altyapısına kadar tüm bölgelerinde hizmetin aralıksız sürmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çiftliği ziyaret ederek tedavi gören hayvanları ziyaret etti. HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ulaş Akhan, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, dernek ve belediye yöneticilerinin yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çiftlikte koruma altına alınan eşeklere havuç veren Başkan Aktaş, yaralanan hayvanların tedavi sürecini de yerinde gördü. Daha sonra köpek barınağına geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, 500’den fazla her cinsten köpeğin bulunduğu merkezdeki çalışmaları dinledi. Barınağa köpek sahiplenmek için gelen bir aileyle de sohbet eden Başkan Aktaş, kendisinin de bir hayvanı sahiplenebileceğini söyledi.

“634 hayvan tedavi edildi”

Her canlının değerlidir ve kıymetli olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yıllarda sokak hayvanlarıyla alakalı bilincin geliştiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya, kültürel mirastan tarihi mekânlara kadar birçok alanda hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, bunun yanında bakıma ihtiyacı olan kimsesiz insanlara sahip çıkıldığını, barınma evi ve huzur evinde insanların hayata tutunabilmesi için destek verdiklerini anlattı. Bunan yanında sokak hayvanlarıyla alakalı güzel çalışmalar yapacaklarının da müjdesini veren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yaralı birçok hayvana şifa oldu. Son bir yıl içerisinde 634 hayvanını tedavisi yapıldı. Pandemi sürecinde kentin farklı noktalarında 62 ton mama dağıtıldı. Şehrimizde bu konuda güzel çalışmalar yapan kurumlar var. HAYTAP üyesi olan HEPAT da bu kurumlardan birisidir. Hazırladıkları örnek mekânı gezdik. Gezerken keyif aldığım çiftliğin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. HEPAT, Şubat ayından itibaren sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar başlattı. Beslenmeleriyle alakalı bugüne kadar 4695 kilogram köpek maması, 325 kilogram kedi maması desteğinde bulunduk” dedi.

“Türkiye’ye örnek merkez”

Kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni tüm Bursalıların ziyaret etmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, sahibine veya şehrine hizmet etmiş ancak farklı rahatsızlıkları sebebiyle artık ayakta zor durabilen hayvanların çiftlikte itinayla tedavi edildiğini anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin HAYTAP İzmir temsilciliğiyle ortak yapılan çalışma kapsamında İzmir depremi sonrası 7 ton mamayı sahipsiz ve mağdur sokak hayvanlarına ulaştırdığını da hatırlatan Başkan Aktaş, “HAYTAP ve HETAP derneklerinin yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Tüm Bursalıların da güzel mekana sahip çıkmasını bekliyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü marifetiyle Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi tamamladık. 60 dönüm merkezi olmak üzere çevresindeki ormanla birlikte büyük bir alanda farklı bölümlerin yer aldığı örnek merkezin inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız” diye konuştu.

HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, çalışmalarına verdikleri desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’da pilot bir projeyi yürüttüklerini anlatan Şenpolat, derneklere, belediyelere ve bakanlıklara örnek çalışmanın somut halini gösterdiklerini söyledi. Kedi ve köpekler için bakımevleri, hastaneler yapılmaya başlandığını ve Türkiye’de bir bilincin oluştuğunu belirten Şenpolat, “Kedi ve köpek dışındaki hayvanların da hayvan olduğu unutulmamalı. Bir eşek, at veya çiftlik hayvanı zarar gördüğü zaman vatandaş nereyi arayacağını bilmiyor. Kangren olmuş soruna çözümü, Bursa’da somut bir projeyle ortaya koyduk. HAYTAP olarak bunu küçük bir bütçeyle yaptık. Diğer kurumlar da yapabilir. İnsanların çiftliğe gelmesini bekliyoruz. Geldiklerinde rahatlayacaklarını görecekler. Bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkısını gördük. Bundan sonra daha da artarak süreceğini biliyoruz” dedi.

HEPAT Dernek Başkanı ve HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde 19 eşek, 3 inek, 6 küçükbaş, 15 kanatlı hayvan ve tavşan ile bir tane at bulunduğunu dile getirdi. Köpekler bölgesinde ise 500 ile 600 arasında terk edilmiş hayvan bulunduğunu anlatan Demir, hepsine birer yuva bulmayı hedeflediklerini belirtti. 2020’de 222 tanesi yurtiçinde, 255’i yurtdışında olmak üzere 500’ün üzerinde hayvanı yuvalandırdıklarını dile getiren Demir, “Tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz. Hayvanların satın alınması yerine buradan yuvalarına kavuşmasını istiyoruz. Herkes hayvan bakamayabilir. Durumu müsait olmayabilir ama buraya gelip onlara değer verebilirler” dedi.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Villarreal 18 32
4. Barcelona 17 31
5. Real Sociedad 18 30
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12