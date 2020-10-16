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Bursalılar korona virüs ile ilgili konuştu

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN 'SON BİR HAFTADA BAŞTA İSTANBUL VE BURSA OLMAK ÜZERE BÜYÜK ŞEHİRLERDE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ' AÇIKLAMASININ ARDINDAN BURSALILAR'DA TEDBİRLERE VATANDAŞLARIN UYMADIĞINI DİLE GETİRDİ.

Genel 16.10.2020, 15:41
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Bursalılar korona virüs ile ilgili konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ’Son bir haftada başta İstanbul ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerde vaka sayılarında artış görüldü’ açıklamasının ardından Bursalılar, alınan tedbirlere vatandaşların uymadığını dile getirdi.

Salgına karşı 7 aydır mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Koca, ’Son bir haftada başta İstanbul ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerde vaka sayılarında artış görüldüğünü’ belirtmesi üzerine gözler büyük şehirlerdeki tedbirlere çevrildi. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya mukabil Bursalı vatandaşlar, kimsenin kurallara uymadığını ve esnek davrandığına dikkat çekti. Bakan Koca’nın açıklamalarıyla ilgili mikrofon uzatılan vatandaşlar, "İnsanlar tedbirsiz davranıyor. Bencil bir şekilde çevresini düşünmeden hareket ediyor. Özellikle otobüs şoförleri maskelerini takmadığı halde vatandaşları uyarıyor. AVM’ler ve çevresinde insanlar iç içe oturuyor. Bunlara dikkat edildiğinde bu artış önümüzdeki günlerde aşağı düşecektir. Bu artışın sebebi eski alışkanlıkların tekrar geri gelmesidir" dedi.

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