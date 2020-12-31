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Bursalı fotoğraf sanatçılarının uluslararası başarısı
BUFSAD dünya genelinde 312 kulübün iştirâkiyle düzenlenen FIAP Dünya Kulüpler Kupasında 32. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye genelinde 2. sıranın sahibi oldu.
Genel 31.12.2020, 09:28
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BUFSAD dünya genelinde 312 kulübün iştirâkiyle düzenlenen FIAP Dünya Kulüpler Kupasında 32. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye genelinde 2. sıranın sahibi oldu.
BUFSAD Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği; Dünya Fotoğraf Federasyonu FİAP’ın bu yıl 15’incisi düzenlediği Dünya Kupası Kulüp Yarışmasında 353 puan ve 10 fotoğraf kabulü ile Türkiye ikincisi, dünya takımları arasında 32. sırada yer alarak Bursa’yı gururlandırdı. Geçen yıl düzenlenen yarışmada Türkiye sıralamasında 5., dünya sıralamasında ise 68. sırada yer alan kulüp her yıl sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.BUFSAD yönetimi, “Başta takım kaptanımız Galip Çetiner olmak üzere, bizlere destek veren sevgili üyelerimiz ve dostlarımız Cihan Karaca, Erol Özer, Mikdat Besni, Osman Maaşoğlu ve Osman Önder’e, ayrıca bizleri yalnız bırakmayıp destek olan fotoğraf sevdalılarıyla daha nice başarılara” ifadeleriyle tüm üyelerine teşekkür etti.
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