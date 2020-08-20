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Bursagaz, Boyalıca’yı doğalgaz ile buluşturdu

ÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ BURSAGAZ, İZNİK İLÇESİNİN BOYALICA MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ ULAŞTIRMAK İÇİN YAPTIĞI ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. 12 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA 46 KİLOMETRE HAT DÖŞENEN ÇALIŞMA SONUNDA, 20 AĞUSTOS İTİBARIYLA BÖLGEYE DOĞALGAZ HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI.

Genel 20.08.2020, 14:02
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Bursagaz, Boyalıca’yı doğalgaz ile buluşturdu

Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi Bursagaz, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi’ne doğalgaz ulaştırmak için yaptığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 12 milyon TL’lik yatırımla 46 kilometre hat döşenen çalışma sonunda, 20 Ağustos itibarıyla bölgeye doğalgaz hizmeti verilmeye başlandı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı Bursagaz, İznik’in Boyalıca Mahallesi’ni ekonomik, çevreci, konforlu ve güvenli yakıt doğalgaz ile buluşturdu. 12 milyon TL yatırım yaparak, mayıs ayında başladığı çalışmalar kapsamında 46 kilometre hat döşeyen Bursagaz, 20 Ağustos itibarıyla bölgeye doğalgaz vermeye başladı. Bursagaz, mahallede konumlanan yaklaşık 1.314 haneye ve 153 işyerine doğalgaz ulaştırmayı hedefliyor. Doğalgaz kullanmak isteyenler PTT İznik şubesinden,ağustos ayının sonuna kadar da mahalle muhtarlığındanbaşvuru formu doldurarak abone olabilecek.

Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, tamamladıkları yatırımlarla birlikte lisans alanlarının yüzde 98’ine doğalgaz arzı sunduklarını belirterek, bu kapsamda Boyalıca Mahallesi’ni doğalgaz ile buluşturdukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Medeniyetler başkenti İznik’te 30 milyon TL’lik yatırımın ardından 2016 yılında ilk doğalgaz meşalesinin yakıldığını söyleyen Çermikli, “Bursa’nın açık hava müzesi olarak anılan İznik’in doğalgaz ile buluşması; bölgenin tarihi dokusu ve havasının korunması açısından çok önemliydi. Tarihe ve doğal güzelliklere zarar vermeden yürütülen İznik projemizin devamı niteliğinde olan Boyalıca Mahallesi’nin de doğalgaz ile buluşuyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Temiz enerjiyi kaliteli bir şekilde Bursa halkına ulaştıran şirketimiz, yeni bir bölgeye daha hizmet götürebilmenin gururunu yaşıyor” dedi.

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