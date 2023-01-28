Bursa’daki site yönetiminden aidat açıklaması

Bursa’da 13 blok bin 92 dairenin bulunduğu sitenin yönetimini yapan Sedes 16 firması, yüzde 153 zam iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Firma yetkilisi Musa Kumandaş, "Son bir yılda elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 238 oranında artışın yaşandığı bir dönemde firma olarak aidatları en düşük seviyede tutmanın mücadelesini verdik" diye konuştu.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Bursa’da da tüm apartman, markalı konut projeleri ve sitelerde de enflasyon ve ekonomik şartlar aidat artışlarını kaçınılmaz kıldığını belirten Firma yetkilisi Musa Kumandaş, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına bir yılda yüzde 238 oranında zam yapıldı. Bunun dışında site aidatlarını çok yakından ilgilendiren personel ve diğer sarf malzeme fiyatlarında da büyük artışlar yaşandı. Bunların sonucunda da sadece Bursa değil Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi yönetimini üstlendiğimiz sitelerin aidatlarında da artışa gitmek kaçınılmaz oldu. Tüm maliyet artışlarına rağmen firma olarak yine de aidat rakamlarını en düşük seviyede tutmanın mücadelesini verdik hala da veriyoruz. Artışlara itiraz eden site sakinlerini de anlayışla karşılıyoruz, sonuçta ekonomik şartlar herkes gibi onları da son derece zorluyor. Ancak şundan emin olmalılar ki; çevredeki apartman ve sitelere göre en uygun aidatları yine kendileri ödüyor" dedi.

Yönettikleri sitelerde yaşayanları her ay harcamalar konusunda yazılı olarak bilgilendirdiklerini, bir kuruşluk harcamaların bile açıklamasını yaparak son derece şeffaf davrandıklarına değinen Kumandaş, şunları kaydetti;

’’Son bir yılda asgari ücrete zam ortada. Temizlik ve sarf malzeme giderlerine yaklaşık yüzde 300 civarında zam yapıldı. Günümüzde binlerce kişinin yaşadığı sitelerde de harcama kalemleri her geçen gün artış gösteriyor. Sonuçta site sakinlerinin güvenlik ve huzuru için, güvenlik temizlik ve bahçe bakım personeli çalıştırmak zorundayız. Bunun dışında asansör bakımı, kapalı ısıtmalı yüzme havuzları başta olmak üzere sosyal tesislerin bakım ve temizliği de önemli gider kalemleri arasında yer alıyor. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde aidatların maliyet artışlarının ekonomik şartlarla paralel olduğu rahatlıkla görülecektir. Yine de bundan sonraki dönemlerde de yönetimini üstlendiğimiz sitelerde aidat artışlarını minimum seviyelerde tutmanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz.’’

Musa Kumandaş, sayıları az da olsa bazı site sakinlerinin, aidat artışlarını inşaat firmasıyla ilişkilendirmeye çalışmasının hiç ilgisinin olmadığını ve doğruluğunun bulunmadığını ve bilgi kirliliğine sebep olduğunu dile getirerek, "Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Müteahhit firmanın konuyla hiçbir ilgisinin bulunmamaktadır. Aidat toplama ve yönetme görevinin site yönetimini ilgilendiren tüm hususlarda sorumluluğun markalı konut projelerinde site yönetim işletmeciliğini üstlenen Sedes’e aittir" diye konuştu.