banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Osman Kavala ve Soros bağlantısı...
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

Bursa'daki “Sihirli Işığın Gücü” resim sergisi ücretsiz ziyaret edilebilecek

- Sergi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü’nde 4 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Genel 26.11.2021, 15:28
Bursa'daki “Sihirli Işığın Gücü” resim sergisi ücretsiz ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Makedonya’nın devlet ödüllü sanatçısı Reşat Ahmeti’nin "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi, MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü’nde 4 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.

MBA Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Medicana Eğitim Grubu iştiraki MBA Okulları, Makedonya’nın devlet ödüllü sanatçısı Reşat Ahmeti’nin, 25 eserlik "Sihirli Işığın Gücü" resim sergisini Bursa’da sanatseverlerle buluşturdu.

MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü Müdürü Burhan Yazgan’ın ev sahipliğinde açılışı gerçekleştirilen törende, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ile Kalkandelen Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi ressam Prof. Dr. Reşat Ahmeti özel davetli olarak yer aldı.

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit, Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tankaş, Medicana Sağlık Grubu ve Medicana Eğitim Grubu yöneticileri ile MBA Okulları yöneticileri, veliler ve iş dünyasından isimler katıldı.

Serginin açılışı ve Ressam Reşat Ahmeti’nin Bursa’ya gelişi nedeniyle MBA Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Sezgin Sunay'ın mesajında şunlar kaydedildi:

"Sanat dolu bir günde aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Gelecek nesillerimizin bu merdivenin üzerinde ilerlemesi hedefiyle grup olarak sanatın içinde olmaya, çocuklarımıza sanatın her dalını sevdirmeye gayret ediyoruz. Yaşamı güzelleştiren, insan hayatına değer katan sanat ve sanatçının her daim yanında olduğumuzu belirtir, başta resimleri ile sanatın ışığını, enerjisini Bursa’ya taşıyan bir ‘ışık ustasını’ MBA Okulları olarak ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.”

- "Çocuklara, gençlere ilham ve cesaret vermek çok değerli"

Ünlü ressam Reşat Ahmeti, Bursa Kampüsü’nde Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileriyle birlikte bir atölye çalışması yaptı. Atölye sırasında, sanatta ışığın ve renklerin rolü üzerine öğrencilerle sohbet eden, tecrübe ve önerilerini de paylaşan Ahmeti, özellikle çocukların küçük yaşlarda sanatla iç içe olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu yolda çocuklarımız ve gençlerimize ilham vermek, onları cesaretlendirmek benim için çok değerli” ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ise ressam Ahmeti’nin bir ışık ustası olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reşat Ahmeti’nin renkleri, atların dörtnala koşmasından sonra ortaya çıkan yıldızlar ve kıvılcımları andırır ki bu da ışığın gücüyle insanı, insanın doğasını geliştirir. Ahmeti, ruhu sakinleştiren ve sonsuza kadar geliştiren manevi huzuru getiren ışığı bize sunan bir ressam. Bu da onun sanatını olağanüstü ve özel kılıyor. İki dost ülke, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor, güçleniyor. MBA Okulları'nda sergilenen eserler, Üsküp'ten Bursa’ya gönül bağımıza kardeşliğimize, sevgimizi duygumuzu taşıyan bir yol olmuştur. Bizlere bu fırsatı veren Medicana Eğitim Grubu’na ve MBA Okulları yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum.”

Konuşmaların ardından MBA Okulları öğrencileri kendi elleriyle resmettikleri Atatürk portresini Ressam Ahmeti’ye hediye ederken, MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tankaş ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt da Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı Devlet Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Behicüddin Şehabi ile ressam Reşat Ahmeti'ye günün anısına plaket takdim etti. Ressam Ahmeti ayrıca, açılış töreni anısına Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt’a bir eserini hediye etti.

"Sihirli Işığın Gücü" resim sergisi, 4 Aralık'a kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

#“Sihirli Işığın Gücü” resim sergisi #MBA Okulları #MBA Okulları Bursa Özlüce Kampüsü
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7