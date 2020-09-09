Bursa’daki orman yangını havadan görüntülendi
BURSA'NIN KESTEL İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR. BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ ORMANDA BİR KEDİYİ YANGINDAN KURTARDI
Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin canla başla çalıştığı bildirildi.
Saat 15.00 sıralarında Gölbaşı göleti yakınındaki çamlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Turanköy ve Bursa Ankara karayoluna doğru ilerledi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı.
Rüzgarın etkili olması ekiplerin işini güçleşirken, yapılan müdahale ile yangının belirli bir bölgede kontrol altına alındığı öğrenildi. 20’den fazla itfaiye ve arazöz ile çok sayıda işçinin katıldığı yangın söndürme çalışmasında, dumandan etkilenen ormandaki bir kedi de kurtarıldı.
Yangın İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülenirken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması önlendi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri de bölgede itfaiye ve orman ekiplerine yardımcı oluyor. Ankara Bursa karayolu Turanköy ile Gölbaşı arasındaki alanda trafik zaman zaman kapatılıyor.
Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması sürerken, hava kararmadan yangının kontrol altına alınması bekleniyor.
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