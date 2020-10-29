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Bursa’daki belediyelerde çalışanlar için esnek çalışma talebi

BEMBİRSEN BAŞKANI ERKAN ATAMAN AÇIKLAMA YAPTI

Genel 29.10.2020, 12:49
Bursa’daki belediyelerde çalışanlar için esnek çalışma talebi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa’da çok hızlı bir şekilde artan korona virüs vakalarına karşı esnek çalışma düzenine geçilmesi yönünde Bursa Valiliği’ne talepte bulundu. BEM-BİR-SEN Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Bursa’da bulunan tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin durumları değerlendirilerek, esnek çalışma modellerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

BEM BİR SEN Bursa Şube Şubesi’nin yaptığı açıklamada Bursa’da artan koronavirüs vakalarına vurgu yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamalara ve daha önce yaptığı açıklamalarda altını çizdiği kamu ve özel sektörde esnek çalışma modellerinin uygulanması gibi konulara bir kez daha vurgu yapıldı.

BEM BİR SEN’in Bursa Valiliği’ne bulunduğu talep kapsamında; "60 yaş ve üzeri çalışan personel, engelli, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük aşta çocukları olan kadın personellerin evden çalıştırılması, salgının bulaş hızının azaltılması amacıyla görevli diğer personellerin, dönüşümlü (haftalık) olarak çalıştırılabilmesi hususlarında bir karar alınmasının, kamu yararına uygun olacağının kanaatindeyiz.” denildi.

BEM BİR SEN’in taleplerine Bursa Valiliğin vereceği cevap kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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