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Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK, İŞ GÜCÜ, MAL, MALZEME, EKİPMAN VE PARA GİBİ KAMU KAYNAKLARININ TASARRUFUNU SAĞLAMAK MAKSADIYLA KAİZEN ENSTİTÜSÜ İLE ‘YALIN BELEDİYECİLİK’ PROJESİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Genel 03.09.2020, 10:58
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Bursa’da ‘Yalın Belediyecilik’ eğitimleri sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini arttırmak, iş gücü, mal, malzeme, ekipman ve para gibi kamu kaynaklarının tasarrufunu sağlamak maksadıyla Kaizen Enstitüsü ile ‘Yalın Belediyecilik’ projesini sürdürüyor.

Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yalın yönetim anlayışıyla da bürokrasiyi azaltmayı, bekleme ve kayıp zamanları ortadan kaldırmayı, katma değeri yüksek işlere odaklanmayı, personele kaliteli çalışma imkanları sunmayı hedefliyor. Daha önceden şube müdürlerine yönelik yapılan toplantıya, bu kez Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda sunum yapan Kaizen Enstitüsü Türkiye Genel Müdürü Şafak Aydın, yalın belediyecilik kavramı hakkında bilgi verdi. Eğitimlerin daha çok sahada sürdürüleceğini anlatan Aydın, verilecek eğitimlerin içeriği hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, yeni bir belediyecilik modeli ve yönetim anlayışıyla yola devam ettiklerini söyledi. Yalın belediyecilik anlayışı içerisinde ilk etap eğitimlerini şube müdürlerine ve 25 kişilik bir ekibe verildiğini hatırlatan Akhan, daire başkanlarının katıldığı toplantıyla eğitim sürecinin son aşamaya geldiğini belirtti. Odak gruplar ve odak alanlarla ilgili çalışmaların süreceğini söyleyen Akhan, ileride yeni işbirlikleriyle yalın yönetim anlayışını sürdüreceklerini anlattı.

Kaizen Enstitüsü ile yapılan işbirliğinin yöneticilerin kişisel ve kurumsal gelişimine katkı sunacağını aktaran Akhan, bugüne kadar yapılan çalışmalarda kazanımlar elde ettiklerini, bu eğitimler sonucunda da farklı bir yönetim anlayışı ortaya koyabileceklerini dile getirdi. Eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini anlatan Akhan, bütün personelin fikrine, tespitlerine ve görüşlerine önem vererek başarıya ulaşacaklarını belirtti.

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