banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı

Bursa’da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşıma teşvik için 20 noktada park et devam et ve 3 merkez ilçede büyük ücretsiz otopark alanları oluşturdu.2021 yılında 550 bin araç ücretsiz park et devam et uygulamasını kullanırken, 670 bin araç da ücretsiz otopark uygulamasından istifade etti. Acemler Metro İstasyonu yanında hayata geçirilen 350 araçlık ücretsiz otopark da en çok kullanılan alanların başında geliyor.

Genel 16.01.2022, 11:30
Bursa’da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşıma teşvik için 20 noktada park et devam et ve 3 merkez ilçede büyük ücretsiz otopark alanları oluşturdu.2021 yılında 550 bin araç ücretsiz park et devam et uygulamasını kullanırken, 670 bin araç da ücretsiz otopark uygulamasından istifade etti. Acemler Metro İstasyonu yanında hayata geçirilen 350 araçlık ücretsiz otopark da en çok kullanılan alanların başında geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro istasyonlarının yanıbaşında hayata geçirdikleri 20 ayrı park et devam et uygulamasından bir yılda 550 bin kişinin istifade ettiğini, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi’deki ücretsiz otoparklardan da 670 bin kişinin olmak üzere toplamda 1 milyon 220 bin araca ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

İHA’ya açıklama yapan Alinur Aktaş, nüfusu 3 milyon 100 bini aşan Bursa’daki trafik sorunu için altyapı yatırımları dışında ’akıllı kavşak’ gibi bilimsel çözümler ürettiklerini hatırlattı. Alinur Aktaş, yeni yol yapımları, asfaltlama çalışmaları, yol genişletmeleri, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi birçok projeyi hayata geçirerek Bursa’nın ulaşım sıkıntısını rahatlattıklarını kaydederek, "Bursa’ya 13 adet yeni köprü kazandırıldı. 140 bin metre oto korkuluk yapıldı. 50’yi aşkın kavşakta düzenleme yapıldı. 159 yeni otobüs hattı oluşturuldu. 20 adet ’park et devam et’ noktası yapıldı. Ayrıca 20 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Burulaş’a 271 yeni otobüs kazandırıldı ve özel halk otobüsü filosunun yüzde 75’i yenilendi. Bursa’da yol ve trafik sorunu için kısa vadede birçok proje gerçekleştirildi" dedi.

Özellikle metro istasyonları yanında 20 noktada 1150 araçlık park et devam et uygulamasının ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Bunun yanısıra önemli noktalarda da ücretsiz otoparklarımız hizmet veriyor. En yenisi ise Acemler’de 350 araçlık ücretsiz otopark. Üniversite’deki park et devam et uygulaması da güzel hizmet veriyor. Özellikle Acemler’de aracını bırakan vatandaşlarımız hem doğu hem batı aksında metro ile kolaylıkla ulaşım sağlıyor. Görükle, Kayapa ve Akçalar bölgesinde oturan vatandaşlarımız da üniversiteye araçlarını park ederek metro ile kolayca istedikleri yere gidebiliyor. Bu durum şehir merkezinde trafiğin rahatlamasına sebep oluyor. Organize Sanayi Metro istasyonu ile birlikte toplamda 20 noktadaki park et devam et uygulaması 1150 araca hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bunun sayısını daha da arttıracağız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 21 33
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 21 30
10. Karagümrük 21 30
11. Alanyaspor 20 29
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Chelsea 22 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 20 23
15. Everton 19 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11