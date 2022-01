Bursa’da ücretsiz otoparklar ve park et devam et uygulaması trafiğe neşter oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu ulaşıma teşvik için 20 noktada park et devam et ve 3 merkez ilçede büyük ücretsiz otopark alanları oluşturdu.2021 yılında 550 bin araç ücretsiz park et devam et uygulamasını kullanırken, 670 bin araç da ücretsiz otopark uygulamasından istifade etti. Acemler Metro İstasyonu yanında hayata geçirilen 350 araçlık ücretsiz otopark da en çok kullanılan alanların başında geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro istasyonlarının yanıbaşında hayata geçirdikleri 20 ayrı park et devam et uygulamasından bir yılda 550 bin kişinin istifade ettiğini, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi’deki ücretsiz otoparklardan da 670 bin kişinin olmak üzere toplamda 1 milyon 220 bin araca ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

İHA’ya açıklama yapan Alinur Aktaş, nüfusu 3 milyon 100 bini aşan Bursa’daki trafik sorunu için altyapı yatırımları dışında ’akıllı kavşak’ gibi bilimsel çözümler ürettiklerini hatırlattı. Alinur Aktaş, yeni yol yapımları, asfaltlama çalışmaları, yol genişletmeleri, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi birçok projeyi hayata geçirerek Bursa’nın ulaşım sıkıntısını rahatlattıklarını kaydederek, "Bursa’ya 13 adet yeni köprü kazandırıldı. 140 bin metre oto korkuluk yapıldı. 50’yi aşkın kavşakta düzenleme yapıldı. 159 yeni otobüs hattı oluşturuldu. 20 adet ’park et devam et’ noktası yapıldı. Ayrıca 20 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Burulaş’a 271 yeni otobüs kazandırıldı ve özel halk otobüsü filosunun yüzde 75’i yenilendi. Bursa’da yol ve trafik sorunu için kısa vadede birçok proje gerçekleştirildi" dedi.

Özellikle metro istasyonları yanında 20 noktada 1150 araçlık park et devam et uygulamasının ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Aktaş, "Bunun yanısıra önemli noktalarda da ücretsiz otoparklarımız hizmet veriyor. En yenisi ise Acemler’de 350 araçlık ücretsiz otopark. Üniversite’deki park et devam et uygulaması da güzel hizmet veriyor. Özellikle Acemler’de aracını bırakan vatandaşlarımız hem doğu hem batı aksında metro ile kolaylıkla ulaşım sağlıyor. Görükle, Kayapa ve Akçalar bölgesinde oturan vatandaşlarımız da üniversiteye araçlarını park ederek metro ile kolayca istedikleri yere gidebiliyor. Bu durum şehir merkezinde trafiğin rahatlamasına sebep oluyor. Organize Sanayi Metro istasyonu ile birlikte toplamda 20 noktadaki park et devam et uygulaması 1150 araca hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bunun sayısını daha da arttıracağız" diye konuştu.