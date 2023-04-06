Bursa’da toplu arı ölümleri

Bursa’nın İnegöl ilçesinin bazı bölgelerinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Arıcılar, tarım ilaçlarının ölümlere neden olduğunu iddia ettiler.

İnegöl ilçesinin bazı bölgelerinde toplu arı ölümleri meydana geldi. Mesudiye mahallesinde Arıcılık yapan Ahmet Çamlıbel, "2018’den bu yana bu arı zehirlenmeleri mart-nisan ayları arasında oluyor. Fungusit diye bir ilaç var, mantar ilaçları tarım arazilerinde onu kullanıyorlar. Çünkü mart-nisan ayında böcek ilacı atılmıyor. Mantar ilacı yani zehirlenme için başka bir açıklaması yok bunun. 2018’den bu yana bu iş devam ediyor. İlçe tarımdan gelip numune aldılar, tutanak tuttular. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Burada 59 kovan arımız var.15 tane ana kutumuz var. Yani arıların yüzde 80’i zaiyat oldu. Kovanın içindeki arıların mevcudu düşüyor.Bu arılardan bal alabilir miyiz bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi.