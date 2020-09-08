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Bursa’da tekne battı...Cankurtaranlar tekneyi ve şahsı sudan çıkardı
BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE ALABORA OLAN TEKNEDEKİ VATANDAŞ, CANKURTARANLAR TARAFINDAN KURTARILDI. SULARA GÖMÜLEN TEKNE, CANKURTARANLAR TARAFINDAN KIYIYA ÇEKİLDİ.
Genel 08.09.2020, 13:42
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde alabora olan teknedeki vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Sulara gömülen tekne, cankurtaranlar tarafından kıyıya çekildi.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla sahil bölgesi açıklarında alabora olan Larahan isimli tekneyi gören Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekibi, hızla teknenin yanına vardı. Tekneden atlayan kişi, uzun süre su alan tekne ile birlikte sürüklendi. Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş bota alınırken, sulara gömülen tekne de sahile çekildi.
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