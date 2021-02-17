Bursa’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Demetevler, İsabey, Karapınar ve Değirmenönü mahalleleri ile civarında; Gürsu Yenidoğan ve Kurtuluş mahalleleri ile civarında 18.02.2021 Perşembe günü 10:00-23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.