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Bursa’da su faturalarını rahatlatan karar

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, PANDEMİ SÜRECİNDE 3 AY BOYUNCA DÜŞÜK KESİLEN SU FATURALARININ TEMMUZ AYINDA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ SONUCU ÇIKAN YÜKSEK FATURA ŞİKAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KADEME KARARI ALDI. KADEMELİ FATURA MİKTARI 12 METREKÜPTEN 24 METREKÜPE ÇIKARILIRKEN, BU KARARIN MALİYETİNİN 16 MİLYON LİRAYI BULDUĞU BİLDİRİLDİ.

Genel 23.07.2020, 19:43
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Bursa’da su faturalarını rahatlatan karar

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi sürecinde 3 ay boyunca düşük kesilen su faturalarının Temmuz ayında tahakkuk ettirilmesi sonucu çıkan yüksek fatura şikayetlerinin önüne geçmek için kademe kararı aldı. Kademeli fatura miktarı 12 metreküpten 24 metreküpe çıkarılırken, bu kararın maliyetinin 16 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında Başkan Alinur Aktaş, su faturalarıyla ilgili gelen şikayetler üzerine bir önerge sundu.

Alinur Aktaş, Buski Genel Müdürlüğü tarafından meskenlere uygulanan 12 metreküp kademe limitinin pandemi sürecinde abonelerdeki tüketim fazlalığı sebebiyle 1 Temmuz 2020-31 Ağustos 2020 arasında yapılacak tahakkuklarda 12 metreküpten 24 metreküpe çıkarılması, yapılmış tahakkuk limitlerinin 24 metreküpe göre düzeltilmesi, 17 Temmuz tarihine kadar verilen su kesmeme ve vade farkı olmaksızın ödeme kolaylığının 31 Ağustos 2020 tarihine uzatılmasını teklif etti.

Teklif tüm partilerin onayıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan düzeltmenin maliyetinin 16 milyon lira olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kimseye ekstra fatura çıkarmadık. Bir vatandaşımız mesaj atmış. Her ay 80 lira gelirken bu ay 786 lira geldi" demiş. Pandemi sürecinde kullanım fazlalığının yanında bu abonemizin de sifonu arızalı çıktı. Bu meclis canlı olarak izleniyor. Ben bir milyon 100 bin aboneye çağrıda bulunuyorum. Biz kimseye “maliyet var” diye, “belediyenin gelirleri düştü” diye ekstradan 10 ton tükettiği suyu 20 ton olarak göndermedik. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bütün belediyeler benzer uygulamalar yaptı. Ocak Şubat Martta 10 ton tüketirken, biz Nisan ayında ölçüm yapmadan bunun yarısını tahakkuk ettirdik. O ay 13 ton tüketti. 8 ton kıyıya yazıldı. Biz Mayıs ayında yine ölçüm yapmadan ilk aylardaki ortalamanın yüzde 80’ini yansıttık. 5 ton da ilave böyle yazıldı. Yazılmayan miktarı Temmuz ve Ağustos aylarında ikiye böldük. 17 Temmuz’a kadar kanun gereği herhangi bir su kesme vade farkı koymadık. Şimdi aldığımız kararla vatandaşımızın sıkıntısına çözüm olmaya çalıştık" diye konuştu.

Buski faturalarında 12 metreküpe kadar su fiyatı birinci kademede 3,80 lira olarak tahakkuk ederken, 12 metreküp üzerindeki kullanımlar ise 7.22 olarak faturalandırılıyor.

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