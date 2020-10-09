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Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti

YAĞMUR

Genel 09.10.2020, 02:44
4
Bursa’da sağanak yağmur hayatı felç etti

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı. Sağanak yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.

Bursa’da saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış ve kaza sonrası trafik uzun süre kilitlendi.

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