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Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası akşam saatlerinde şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı.

Genel 04.04.2023, 17:42
Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Bursa Valiliğinin uyarısı sonrası akşam saatlerinde şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı.

Bursa’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı. Bursa Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan uyarı sonrası yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarında sığınmakta buldu.

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