Bursa’da renk cümbüşü

Bursa’da yağmur sonrası beliren gökkuşağı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Kestel ilçesinde yağan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzaralar oluşturdu. İlçede devam eden yağmurun ardından öğle saatlerinde ortaya çıkan ebemkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini vatandaşlar ilgiyle izlendi. Gökkuşağını görüntülemek için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.