Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

Bursa’da polis ekipleri, 18 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Umut Baran Seçgin’in evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Ataevler Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Umut Baran Seçgin’in doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan otizmli gence sürpriz doğum günü için harekete geçti. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri personeli pastahaneden aldıkları pasta ile Umut Baran Seçgin’in evine giderek sürpriz bir ziyaret yaptı. Kapıyı açan Seçgin’e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Hüseyin Akdağ, polislere teşekkür etti.