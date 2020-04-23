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Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

BURSA'DA POLİS EKİPLERİ, 18 YAŞINDAKİ OTİZMLİ VE İŞİTME ENGELLİ UMUT BARAN SEÇGİN'İN EVİNE GİDEREK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI.

Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

BURSA'DA POLİS EKİPLERİ, 18 YAŞINDAKİ OTİZMLİ VE İŞİTME ENGELLİ UMUT BARAN SEÇGİN'İN EVİNE GİDEREK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPTI.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:45
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Bursa’da otizmli gence polislerden sürpriz doğum günü

Bursa’da polis ekipleri, 18 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Umut Baran Seçgin’in evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Ataevler Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki otizmli ve işitme engelli Umut Baran Seçgin’in doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan otizmli gence sürpriz doğum günü için harekete geçti. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri personeli pastahaneden aldıkları pasta ile Umut Baran Seçgin’in evine giderek sürpriz bir ziyaret yaptı. Kapıyı açan Seçgin’e mumları yanan pastayı veren polis ekipleri, doğum gününü kutladı. Karşılaştığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşayan Mehmet Hüseyin Akdağ, polislere teşekkür etti.

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