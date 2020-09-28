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Bursa’da Osmanlı domatesi rekor kırdı

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ÜRETİLEN DOMATESLER GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR.

Genel 28.09.2020, 09:56
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Bursa’da Osmanlı domatesi rekor kırdı

Bursa’nın İznik ilçesinde üretilen domatesler görenleri şaşırtıyor.

Bursa İznik Sansarak Mahallesinden meşhur kanyon rehberi Şaban Aydın’ın ürettiği domatesler büyüklüğü ve lezzeti ile rekor kırmaya devam ediyor. Aydın, tek bir domatesin 922 gram gelen ağırlığı ile kendi rekorunu kırdı.

İHA’ya konuşan Şaban Aydın “Organik hiçbir şekilde ilaç kullanmadan Osmanlı zamanından beri yetişen domatesin tohumlarından yetiştiriyorum. Geçen yıl rekorum 730 gram idi. Bu yıl sulamasını daha düzenli yaptım. Tek bir domates 922 geldi. Belki daha büyükleri de vardı. Ama ayıramıyorum ki sipariş için toplayıp hemen veriyorum" dedi.

Şaban Aydın’ın domateslerinin özelliği ise bir kısmı Osmanlı zamanından beri aynı özelliklerde kalan yerli domates, diğeri ise meşhur pembe domates olması.

Şaban Aydın, pembe domatese turistlerin ilgi duyduğunu belirterek, "İznik halkımıza ve köyümüze mahallemize gelen turistlerimize satmaktayız. Bu domatesler genetiği değişmemiş eski ırktan olan domates ve diğeri ise renginin pembe olması. Çok lezzetli olmasının nedeni yüksek oksijenli yerde yetişmesidir. Bir domatesimizin tanesi 900 gramı geçiyor" diye konuştu.

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