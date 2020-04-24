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Bursa’da kısıtlamaya rağmen pide kuyruğu oluştu

BURSA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA RAĞMEN VATANDAŞLAR PİDE KUYRUĞUNA GİRDİ.

Bursa’da kısıtlamaya rağmen pide kuyruğu oluştu

BURSA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA RAĞMEN VATANDAŞLAR PİDE KUYRUĞUNA GİRDİ.

24 Nisan 2020 Cuma 19:43
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Bursa’da kısıtlamaya rağmen pide kuyruğu oluştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa’da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pideyi almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş, ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti. Bursa’da Ramazan ayının başlamasıyla birilikte vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideleri almak için, fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.

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