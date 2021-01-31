Bursa’da katlı otoparkın çatısı spor salonu oluyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde katlı otoparkın kullanılmayan üst katı spor salonu oluyor. Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunun yaz aylarında bitmesi planlanıyor.

İlçe merkezinde bulunan katlı otoparkın fazla kullanılmayan üst kısmı belediye tarafından spor salonuna çevriliyor. En alt katları dükkan, üstleri otopark olan tesisin en üst katı atıl duruyor. Kullanılmayan 2 bin 500 metrekarelik alanın üstü kapatılıp salon sporlarının yapıldığı bir merkez olacak. Daha önce zemine atılan malzemenin temizlenmesinin ardından çelik konstrüksiyon ile üstünün kapatılma aşamasına gelinen spor salonunun yaz aylarında hizmete girmesi hedefleniyor. Salonda, voleybol, basketbol dışında, karate, halter, güreş, tekvando, satranç vb. sporlar yapılacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, spor salonunu yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Binanın 15 yaşında olduğunu ifade eden Sertaslan, “Burası katlı otopark olarak yapılmış, alt katlar kullanılıyor, lakin üst kat kullanılmıyordu. Üst kat açık olduğu için güneşe maruz kalıyor. Araç sahipleri tarafından tercih edilmiyordu. Mevki açısından baktığımız zaman şehrin göbeğinde bir yer. Bu büyüklükte bir yeri kamulaştırmaya kalksak 10-15 milyon TL tutar. Atıl duran bu yeri Gemlik’in gençlerine kazandırmak istedik. Gemlik bugüne kadar gençlerine sahip çıkma noktasında üstüne düşeni yapmadı. Sporu desteklememiz lazımdı ve futbol dışında öne çıkan sporlar imkansızlıklar dolayısıyla yapılamıyordu. Burada önemli bir işe imza atacağız. Burada gençler voleybol, basketbol dışında karate, tekvando, güreş, halter, eskrim, satranç, boks gibi sporları yapacaklar” dedi.

Dört adet 350 metrekarenin üzerinde ayrı ayrı salonlar olacağını dile getiren Sertaslan, “Bunun dışında kafeteryası, vakit geçirebilecekleri 5 sınıfta satranç kursları, enstrüman dersleri de vereceğiz. Gençliğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Memleketin geleceği gençlere emanet edilecek. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturundan hareketle gençler daha çok spor yapabilsin diye elimizden geleni yapacağız. 2 bin 500 metrekare alanda yapılacak çalışmanın bu yaz biteceğini düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanında ödüller alan Semanur Erdoğan kızımızı da buranın tesis sorumlusu yaptık. O da çocuklarımıza yardımcı olacak. Ücretsiz ve çok cüz’i ücretlerle buradan faydalanılabilecek” diye konuştu.