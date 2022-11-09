Bursa’da kaçak villalar yıkıldı

Kaçak yapıyla mücadeleyi sürdüren Nilüfer Belediyesi, Üçpınar Mahallesi’nde imara aykırı yapılan iki lüks yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde imara uygun olmayan kaçak yapıları tespit eden Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapıyla Mücadele ekipleri son olarak Üçpınar Mahallesi’nde yıkım yaptı. Büyüksıçancık mevkiinde kaçak yapıldığı tespit edilen villa tarzı biri iki katlı diğer ise tek katlı lüks yapılar, ekipler tarafından yıkılarak yerle bir edildi. Jandarma ve Nilüfer Belediyesi zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapıyla Mücadele ekipleri vatandaşları imara aykırı şekilde inşaat yapmamaları konusunda uyarırken, tespit edilen yapılarda yıkımların devam edeceğini belirtti.