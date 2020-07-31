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Bursa’da ilk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi
BURSA MERKEZ VE İLÇELERİNDE BAYRAMININ İLK GÜNÜNDE KURBAN KESMEYE ÇALIŞAN 301 KİŞİ ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANARAK HASTANELERE KALDIRILDI.
Genel 31.07.2020, 17:21
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Bursa merkez ve ilçelerinde bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışan 301 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Bursa merkez ve ilçeleri de tüm Türkiye’de olduğu gibi Kurban Bayramı’nda alışılagelmiş manzaralara sahne oldu. Bayramın birinci günü kurban kesmeye çalışan vatandaşlardan 301’i çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildi.
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