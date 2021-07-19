Bursa’da hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı

Bursa’da Kurban Bayramı arefesinde hayvan pazarlarında geçen yıllara göre beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Bursa’da kurulan hayvan pazarlarında bayrama saatler kala beklenen yoğunluk yaşanmadı. Türkiye’nin dört bir yanında pandemi gölgesinde girilen Kurban Bayramı heyecanı hayvan pazarlarına yansımadı. Korona virüs salgınından kaynaklı alınan tedbirler neticesinde, son üç bayram sonrası ilk defa kısıtlamanın olmadığı bir bayram yaşayacak olan vatandaşlar, bu bayramı eş, dost, akrabaları ile geçirebilecek.

Türkiye’nin farklı noktalarından Bursa’nın hayvan pazarlarına gelen satıcıların ise kimi işlerden memnun olurken, kimi ise hayvanlarının elinde kaldığını vurguladı. Bayramın birinci ve ikinci gününün pazarları daha hareketlendirebileceğini düşünen satıcılar, küçükbaş hayvanların bin 500 ila 3 bin TL arası satıldığının altını çizdi. Büyükbaşlar ise 7 bin lirayla 30 bin liraya kadar alıcısını bekledi. Kurbanını taşımak isteyen vatandaşların da zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.