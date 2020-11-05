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Bursa’da gökkuşağı görüntüsü büyüledi

GÖKKUŞAĞI GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜLEDİ

Genel 05.11.2020, 10:19
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Bursa’da gökkuşağı görüntüsü büyüledi

Bursa’da yağmur sonrasında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bursa’nın Orhangazi ve Karacabey ilçesinde yağmur yağışı tarım alanları için can suyu oldu. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla birlikte gökkuşağı da oluştu. Oraya eşsiz görüntüler çıkarken vatandaşlar da cep telefonu ve kameralarıyla o anları görüntüledi.

Gökkuşağının oluşması, bilimsel bir açıklama ile tanımlanmıştır. Gökkuşağı; güneş ışınlarının kırılıp oluşturduğu, yedi ayrı renkli bir görüntü olarak biliniyor. Gökyüzünde ortaya çıkan bu görünüm meteoroloji olayı şeklinde tanımlanıyor.

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