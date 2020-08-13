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Bursa’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ militanı B.A. yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi
BURSA'DA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRLENEN DEAŞ MİLİTANI B.A. YAKALANDI. ŞAHSIN EVİNDE YAPILAN ARAMADA İNTİHAR YELEĞİ İLE ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Genel 13.08.2020, 14:53
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Bursa’da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ militanı B.A. yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi
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