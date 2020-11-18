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Bursa’da eşya taşıma şaşırtan görüntü.

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler ev eşyalarını tehlikeli bir yöntemle taşıdı. Eşyaların binanın balkonlarından elden ele aktarılarak ikinci kata taşınması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getiren şahıslar, ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle 2’nci katta bulunan eve kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1’nci katın balkonundaki 2 kişiye uzattılar. Ardından 2’inci katın balkonundaki şahıslara uzanan eşyalar eve taşınmış oldu. Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması ve hiçbir önlem alınmaması cep telefonu kamerasıyla sokakta yaşayan vatandaşlarca kaydedildi.

Genel 18.11.2020, 12:06
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Bursa’da eşya taşıma şaşırtan görüntü.
Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler ev eşyalarını tehlikeli bir yöntemle taşıdı. Eşyaların binanın balkonlarından elden ele aktarılarak ikinci kata taşınması cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Ev eşyalarını bir kamyonetle sokağa getiren şahıslar, ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yöntemle 2’nci katta bulunan eve kamyonetin kasasındaki dolap ve koltuk gibi eşyaları önce 1’nci katın balkonundaki 2 kişiye uzattılar. Ardından 2’inci katın balkonundaki şahıslara uzanan eşyalar eve taşınmış oldu. Eşyaların tehlikeli şekilde taşınması ve hiçbir önlem alınmaması cep telefonu kamerasıyla sokakta yaşayan vatandaşlarca kaydedildi.
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