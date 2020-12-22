Bursa’da düğünden bir gün önce nişanlısını öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa’da düğünlerinden bir gün önce nişanlısını öldüren Yunus Emre A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Yunus Emre A.’nın ifadesi, SEGBİS ile alındı. Öldürülen Songül Yalçın’ın ailesi ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, önceki ifadelerine ekleyeceği bir şeyin olmadığını dile getirdi. Sanığın olay sonrası rahat tavırlar sergilemesi ve nişanlısını yaralı halde bırakıp fatura ödemeye gitmesinden, pişmanlık duymadığının anlaşıldığı gerekçesiyle takdir ve tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Yunus Emre A.’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Ne olmuştu?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde birlikte yaşayacağı evde, 8 Temmuz 2019’da düğünlerinden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre A. arasında tartışma çıktı. Gelinlik almaya gitmek için buluşan çiftin arasındaki tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Songül Yalçın’ı döven Yunus Emre A., nişanlısını yaralı halde bırakıp fatura ödemeye gitti. Eve döndüğünde nişanlısının nefes almadığını gören Yunus Emre A.’nın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. Ancak Songül Yalçın kurtarılamadı. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Yunus Emre A. olduğunu belirdi. Arkadaşının evinde gözaltınla alınan Yunus Emre A., daha sonra tutuklandı.