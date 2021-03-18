banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bursa’da çocuk parklarında üst düzey güvenlik

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının güvenliğini yaşanabilecek kazalara karşı en üst seviyeye çıkarmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinden iki gün süren eğitim aldı.

Genel 18.03.2021, 10:28
2
Bursa’da çocuk parklarında üst düzey güvenlik

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının güvenliğini yaşanabilecek kazalara karşı en üst seviyeye çıkarmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinden iki gün süren eğitim aldı.

Osmangazi’nin 136 mahallesinin tamamına birbirinden modern çocuk parkları kazandıran Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu parkları çocuklar için en güvenli hale getirmek adına TSE’den ‘Çocuk Oyun Alanlarının Kurulması ve Periyodik Muayeneleri’ konusunda eğitim aldı. Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir tarafından verilen eğitim iki gün sürdü. Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde TSE Eğitim Uzmanı Selçuk Demir, belediye ekiplerine parklarda yaşanabilecek kazalar ve oyun gruplarının oluşturabileceği tehlikeler hakkında bilgiler verdi. Sahada gerçekleştirilen eğitimin ikinci gününde ise ilçedeki parkları gezen ekipler, parklardaki oyun gruplarının TS EN 1176 nolu standartlara sahip olabilmesi için hangi özellikleri taşımaları noktasında uygulamalı eğitim aldı. Gerçekleştirilen eğitimde salıncaklar arasında olması gereken mesafe açıklığı, salıncak zincirlerinin çocukların parmaklarının sıkışmaması için hangi genişlikte olması gerektiği, kaydırakların yerden ne kadar yüksekte olması ve tahterevallinin eğiminin kaç santimetre olması gerektiği gibi birçok konuda teknik bilgiler verildi.

Eğitimin kendileri için çok verimli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Cahide Babacan, “Osmangazi Belediyesi olarak her mahallemizde çocuk parkları yapıyoruz. Bu parklardaki önceliğimiz, çocuklarımız için güvenli olması. Bu doğrultuda parklardaki oyun gruplarının TSE standartlarına sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de hem oyun gruplarının hem de parkların zemininin belli standartlarda yapılması gerekiyor. Bu sebeple, Park Bahçeler Müdürlüğü olarak tüm personelimiz ile birlikte TSE’den eğitim aldık. Bizim için çok faydalı bir eğitim oldu. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için daha sağlıklı ortamlar oluşturacağımız için kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir ise, “Çocuklar parklarda oynarlarken, düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi birçok kaza yaşayabiliyor. Salıncaklar için parmak yakalama ve darbe alanı yetersizliği, kaydıraklar için çıkış yükseklikleri, eğimler, düğme yakalama, kıyafet yakalama şeklinde uygunsuzluklar oluyor. Bunlar maalesef çok yaygın. Aynı zamanda parklarla ilgili en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri de zemin kaplamaları noktasında yaşanıyor. TS EN 1176 nolu standartlar kapsamında oyun alanlarında muayene yapıyoruz. Uzun uzun incelemelerde bulunuyoruz. TSE olarak bizler 5 yıldır bu eğitimi veriyoruz. Osmangazi Belediyesi’ne bu konuya hassasiyet gösterip bizden eğitim talep ettikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20