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Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı

İLÇEDE KORONA VİRÜSE RAĞMEN TOPLU İFTAR PROGRAMLARININ DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLAYAN BURSA KELES BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KESKİN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPARAK DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı

İLÇEDE KORONA VİRÜSE RAĞMEN TOPLU İFTAR PROGRAMLARININ DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLAYAN BURSA KELES BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KESKİN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPARAK DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:01
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Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı

Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına karşı Türkiye aldığı tedbirlerle adından söz ettirmeye devam ederken, Bursa’da bazı vatandaşların yasağa rağmen Ramazan ayında toplu iftar düzenlemesi belediye başkanının gözünden kaçmadı. Dün gece kısıtlamanın sona ermesiyle dağ yöresinden Bursa’ya doğru yola çıkan yüzlerce araç ise adeta konvoy oluşturdu

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında toplu iftar ve toplu sahur etkinlikleri yasaklanmasına rağmen, ilçede toplu iftar programlarının düzenlendiğini açıklayan Bursa Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada "Sevgili hemşehrilerim maalesef korona virüsle el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, korona virüs salgını ile ilgili vak’alarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif korona vak’alarla karşılaştık. İlçemizde görülen son korona virüs vak’alarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiç bir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim" dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Keles Kaymakamı Kübra Teymur’dan geldi. Kaymakam Teymur yaptığı açıklamada, "Korona virüs tehdidine karşı mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbirleri almasına karşın Ramazan ayında verilen iftar yemeklerinden dolayı devletimizin almış olduğu sosyal mesafe yasağına ters hareket edilmekte olup verilen iftar yemekleri dolayısıyla vak’alarda da artış olmaktadır. Hayatlarınız bizim için değerlidir. Lütfen devletimizin aldığı yasaklara uyup bu Ramazan ayında siz sevgili vatandaşlarımızın iftar yemeği düzenlememesi ve misafir kabul etmemesi, virüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız. Hayırlı Ramazanlar" şeklinde konuştu.

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