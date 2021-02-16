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Bursa’da bazı feribot seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Genel 16.02.2021, 08:31
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55’deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.