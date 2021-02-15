Bursa’da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

BUDO’NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

17:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)