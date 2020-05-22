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Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

BURSA’DA BAYRAM KISITLAMASI ÖNCESİ KİLOMETRELERCE SU KUYRUĞU

Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

BURSA’DA BAYRAM KISITLAMASI ÖNCESİ KİLOMETRELERCE SU KUYRUĞU

22 Mayıs 2020 Cuma 14:32
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Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında Arife ve Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi binlerce kişi, Uludağ’dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık’taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler sağanak yağışa rağmen saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri Hamamlıkızık’taki fabrikadan başlayıp kilometrelerce uzayan kuyrukta trafik tedbiri aldı. O kuyruk ise havadan görüntülendi.

Bursalılar Uludağ’ın kaynak sularını Hamamlıkızık’taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü’ne kadar uzayan kuyruk oluşturdular.

Arife günü öncesi kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler. Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor.

Jandarma trafik ekipleri de Hamamlıkızık’taki su fabrikasının önünde tedbir alarak herhangi bir kargaşa yaşanmasını önledi. Ayrıca, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri istendi.

Su almaya gelenler ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Ramazan Bayramı için suyumuzu dolduruyoruz. Uludağ’dan gelen bu kaynak suyu diğer kaynak sularına da benzemiyor" dediler.

Bazı vatandaşların kamyonetleriyle gelip 3-4 aile için onlarca bidon suyu doldurup tesislerden ayrılması renkli görüntüler oluşturdu

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