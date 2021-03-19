Bursa’da avukatlar duruşmalara girmeyerek sessiz eylem başlattı

İstanbul Barosu üyesi Av. Ersin Arslan’ın Gebze’de haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, Bursalı avukatlar bugün duruşmalara girmeme kararı alarak sessiz eylem yaptı.

Bursa Barosu yönetim kurulunun 18 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı gereği, avukatlara yönelik şiddetin giderek artması kınandı. Vekillik görevini yerine getirirken silahla vurulan Avukat Ersin Arslan’ın ölmesinin ardından avukatlar bugün aciliyeti olmayan tüm duruşmalara girmeyerek adliye bahçesinde eylem yaptı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, ’’Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek maksadıyla 18.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız uyarınca bugün tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait işler ve aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak tepkimizi göstermek istedik’’ dedi.