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Bursa’da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Genel 07.09.2022, 10:01
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre boyunca çöp konteynerlerinden yemek arayan domuz sürüsü, geldikleri zeytinlik alana geri giderek gözden kayboldu.
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