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Bursa’da 7 yaşındaki Egemen, Vakebors yaparak 30 Ağustos’u kutladı
BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE YAŞAYAN 7 YAŞINDAKİ EGEMEN SARI, AMCASI SU SPORLARI EĞİTMENİ ŞAFAK SARI İLE BİRLİKTE İZNİK GÖLÜ'NDE VAKEBORD YAPTI.
Genel 30.08.2020, 18:34
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Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Egemen Sarı, amcası su sporları eğitmeni şafak Sarı ile birlikte İznik Gölü’nde vakebord yaptı.
4 yaşından beri amcası Şafak Sarı ile birlikte su sporlarına merakı olan Egemen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü’nde Türk Bayrağı açarak 30 Ağustos heyecanını yaşadı. Bu spordan çok keyif aldığına vurgu yapan Egemen, "Tüm herkesin Zafer Bayramını Kutluyorum" dedi.
Amcası Şafak Sarı ise, "Egemen’in böyle anlamlı günde böyle bir etkinliğe imza atması bizleri gururlandırdı. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.
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