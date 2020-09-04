Bursa’da 65 yaş üstü 202 bin kişiye toplu ulaşımda kötü haber
BURSA'DA 202 BİN KİŞİNİN ÜCRETSİZ KARTINA KISITLAMA GETİRİLDİ
Bursa’da toplu ulaşımda 202 bin yaşlı vatandaşı ilgilendiren önemli bir karar alındı. İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların yasak saatlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları sona erdi.
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bursa’da 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama çerçevesinde 65 yaş üstü kişilerin toplu ulaşımdan yararlanmaları da yasaklandı. Bu karar doğrultusunda BURULAŞ tarafından yapılan yazılım değişikliğiyle yaşlılar bu saatlerde toplu ulaşımı kullanamayacak.
Bu karara göre, sabah saat 08.00 ila 10.00 arası ve öğleden sonra 16.30 ve 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü 202 bin kişi toplu ulaşımdan yararlanamayacak. BURULAŞ yazılımını günceleyerek, yeni uygulamayı bugünden itibaren yürürlüğe soktu.
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