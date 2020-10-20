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Bursa’da 160 litre kaçak içki ele geçirildi
BURSA'DA SATIŞA HAZIR 160 LİRA KAÇAK İÇKİ VE 200 LİTREYE YAKIN DA ALKOL YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.
Genel 20.10.2020, 11:45
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Bursa’da polis tarafından 160 litre kaçak içki ele geçirildi.
Son dönemde yaşanan ölümlerle gündeme gelen kaçak içki üretimi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, takibe aldıkları bir evin deposundaki hareketliliğin normal olmadığını fark etti. Yaptıkları baskında 160 litre satışa hazır kaçak içki, 200 litreye yakın içki yapımında kullanılmak üzere malzemeye el koyuldu. Kaçak içki imâl ettiği ileri sürülen edilen İ.O. isimli şahıs gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı sorgusunda, kaçak alkolü sadece tanıdıklarına verdiğini iddia etti.
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