Bursa Valisi Canbolat, Orhaneli’de muhtarlarla buluştu

Bursa Valisi Yakup Canbolat Orhaneli’de muhtarlarla buluştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu toplantı salonunda Muhtarlarla bir araya geldi. Vali Canbolat’ın başkanlığını yaptığı toplantıya Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli belediye Başkanı Ali Aykurt, mahalle muhtarları ve resmi daire amirleri katıldı.

Canbolat, Orhaneli ziyaretinde 700 yıllık beyce pazarında vatandaşlarla bereket duası yaptı. Beyce pazarında alışveriş yaparak dağ ilçelerinde yetiştirilen organik ürünlerden satın aldı.

Ardından Canbolat İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda kurum amirleri kendi kurumları ve ilçede yapılanlar ve yapılacak olan hizmetler hakkında projeksiyon slayt gösterileri ile Vali Canbolat’ı bilgilendirdiler.

Ardından Orhaneli Adliyesi ve Orhaneli Belediyesi’ni de ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.