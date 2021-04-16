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Bursa Ulucami’de Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı

Bursa’da Ramazan ayının ilk cuma namazı pandemi kuralları çerçevesinde kılındı.

Genel 16.04.2021, 14:03
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Bursa Ulucami’de Ramazan’ın ilk cuma namazı kılındı

Bursa’da Ramazan ayının ilk cuma namazı pandemi kuralları çerçevesinde kılındı.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti. Ulucami’de namazını kılmak isteyen vatandaşlar ezan vaktinden önce camiye gelmeye başladı. Namaz saatine kadar vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okudu ve verilen vaazı dinledi. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeli ve kişisel seccadelerle niyaz edilen namaza çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin için dolduktan sonra içeriye kimse alınmazken, vatandaşlar cami avlusunda safları doldurdu.
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