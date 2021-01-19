Bursa, su tasarrufunda kararlı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da ciddi bir su sıkıntısının bulunmadığını fakat şehirde tasarruf kültürünün oluşturulması noktasında kararlı olduklarını söyledi. Bursa’da faaliyet gösteren STK temsilcileri ile akademisyenlerin katıldığı, yeni kaynakların bulunması ve suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik toplantının ikincisinin ‘merkez 3 belediye başkanının katılımıyla’ ilerleyen günlerde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Aktaş, “Alacağımız kararlarla inşallah, bu konuda sürdürülebilir ve kalıcı çözümün alt yapısını oluşturacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleşti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oturum başlangıcında yaptığı konuşmada, hafta sonu yoğun kar yağışıyla birlikte Bursa’da su sıkıntısı riskinin kalmadığını açıkladı. Geçen Cuma günü başlayan ve Cumartesi ve Pazar günleri de aralıksız devam eden yağışların kuraklık tehlikesini önemli ölçüde ötelediğini belirten Başkan Aktaş, bu durumun vatandaşlar arasında rehavete neden olmaması gerektiğini ifade etti. Bursa’da yeni kaynakların belirlenmesi ve su tasarrufu kültürünün oluşturulmasına yönelik ilk toplantıyı STK temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, toplantının ikincisinin merkez 3 belediye başkanının da katılımıyla daha geniş bir boyutta düzenleneceğini açıkladı. Çalıştay formatındaki buluşmanın ilerleyen günlerde yapılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Hem barajlarımızın dolması hem de toprağımızın bereketlenmesine adına, bu yağışlar önemliydi. Hamdolsun, gönlümüzdeki gerçekleşti. Risk ortadan kalktı fakat bu durum bizi asla gevşekliğe sevketmemeli. Su tasarrufu konusunda büyük bir hassasiyet oluşturulması konusunda, hepimizin üzerine düşen görevler var. İnşallah bu toplantıda sürdürülebilir ve kalıcı kararlar alacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumunda, ayın personeline de ödülleri ‘meclis üyelerinin huzurunda’ takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi personeli Barış Arıburnu ile BUSKİ personeli Ferit Fırat, ödüllerini İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in elinden aldı. Başkan Aktaş, çalışma disiplini ve gayretleriyle örnek teşkil eden ayın personellerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.