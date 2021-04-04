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Bursa sessizliğe büründü

Korona virüs vakalarının artmasıyla kırmızıya dönen Bursa’da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Genel 04.04.2021, 12:34
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Bursa sessizliğe büründü

Korona virüs vakalarının artmasıyla kırmızıya dönen Bursa’da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da vaka sayılarındaki artış sebebiyle, hafta sonu 2 günlük kısıtlama uygulandı. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sınava girecek öğrenciler haricinde, kontrol noktalarındaki polis ekipleri sokaklardaydı.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.
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