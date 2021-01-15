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Bursa şehir merkezi beyaza büründü
Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
Genel 15.01.2021, 09:09
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Bursa’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı Uludağ’ın eteklerini beyaza bürüdü. Diğer yandan şehir merkezinde de devam eden kar yağışıyla birlikte yollar ve araçlar karla kaplandı.
Bazı bölgelerde araç trafiği oluşurken, bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti.
Şehir merkezinde kar yağışı halen devam ederken, yağışların hafta sonu da devam edeceği öğrenildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı iş makinaları herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için şehrin belirli bölgelerinde hazır kıta bekliyor.
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